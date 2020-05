Il jolly del Lipsia Marcel Sabitzer, nazionale austriaco di 26 anni seguito da Milan e Tottenham, è tornato al gol contro il Mainz dopo una quarantena misteriosa, tenuta segreta dai suoi dirigenti: "No comment" è stata ieri la reazione ufficiale della società, dopo che sia la Bild che il Kicker hanno rivelato con ampiezza di dettagli il motivo dello stop del numero 7 e vice-capitano dei biancorossi di Julian Nagelsmann.



QUARANTENA NASCOSTA - Nella prima serie di test infatti, a fine aprile, prima che venissero autorizzati gli allenamenti di gruppo, Sabitzer e un fisioterapista del gruppo-squadra sono risultati positivi: il caso è stato comunicato all’ufficio sanitario di Lipsia, in via riservata, come previsto dal protocollo di Lega, prima che Sabitzer fosse costretto a trascorrere due settimane di isolamento domestico. I successivi tamponi sono stati negativi e quindi è stato riammesso agli ordini di Nagelsmann.