All’inizio del lockdown si diceva che la drammatica esperienza delavrebbe migliorato l’umanità, facendole ritrovare un contatto con valori più elevati e più intimi. Ora possiamo dire che non è andata così, almeno non per tutti, e basta leggere le pagine di cronaca, dall’Italia e dall’estero, per rendersene conto., almeno a dar retta alle polemiche che, sottotraccia, si si sono innescate in seguito alle. Sottotraccia, intendiamoci, nei corridoi dei palazzi,per il fatto che, alla ripresa, le loro squadre giocheranno tante partite in pochi giorni (ma va? Cosa si aspettavano se si vuole terminare entro fine luglio? Di giocare una volta a settimana?)., mentre il Paese non è ancora fuori dall’emergenza, mentre l’economia è in ginocchio, mentre il loro stesso, con decine di società dilettantistiche, e magari anche qualche club di professionisti, che non sopravviveranno a questo periodo. E a farlo dopo che per settimane si è combattuto ( non tutti a dir la verità ) per tornare a giocare., perché si giocherà troppo e subito. E fanno sapere di essere arrabbiati.. Anche di far giocare la Primavera (per qualcuno, è un classico).che hanno portato il calcio italiano nelle condizioni che ben conosciamo.