Continua a far discutere la decisione della Fifa di vietare la fasciascelta da diversi capitani delle nazionali impegnate ai Mondiali, in sostegno dei diritti umani. La posizione della Fifa, che ha minacciato sanzioni, ha scatenato l'indignazione della. La risposta dei danesi non ha tardato ad arrivare, conQuando i capitani di 7 nazionali, incluse l', hanno scelto di indossare una fascia da capitano tinta di arcobaleno in sostegno della comunità LGBTQ+, la Fifa si è espressa con toni di condanna, quasi a voler silenziare le azioni di protesta. L'organo maggiore del calcio mondiale ha sottolineato che nel caso le squadre fossero scese in campo con fasce non autorizzate, le sanzioni sarebbero state inevitabili. Questo, oltre a suscitare lo sdegno dell'opinione pubblica, ha contribuito a gettare ulteriori polemiche sui Mondiali in Qatar, già tanto discussi in questi giorni.Ma la Danimarca non ci sta.stampa, in cui Jesper, presidente della federcalcio danese, ha lanciato l'allarme., ha dichiarato il numero uno danese. Non si tratta della prima reazione forte, visto che proprio oggi i giocatori della Germania hanno posato con la mano sulla bocca , al fine di dimostrare la loro disapprovazione rispetto al comportamento repressivo della Fifa.Che sia la scintilla che farà scoppiare definitivamente il caso in Qatar?