Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato della sfida con il Granada: "Si gioca tanto, c'è sempre poco tempo per recuperare. Il bello del calcio è giocare e noi cerchiamo sempre di farci trovare pronti. Sono in una fase di maturità. Al Sassuolo avevo fatto bene, anche all'Inter ero cresciuto tanto. Al Napoli sto facendo il mio miglior campionato, spero di continuare così. È importante per me, perchè ormai non sono più un ragazzino".