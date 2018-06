Matteo Politano e l'Inter sono più vicini. Perché la notte ha portato consiglio nei dialoghi tra la dirigenza nerazzurra e quella del Sassuolo dopo lo stallo e la frenata che vi abbiamo raccontato delle ultime 24 ore: qualche problema sulle contropartite tecniche, le valutazioni che non si sono incastrate, ma adesso il traguardo è a pochi passi. Sono ore decisive per chiudere definitivamente il quinto colpo del mercato dell'Inter, ma i contatti notturni con Ausilio e Carnevali protagonisti vedono Politano sempre più nerazzurro.



NUOVA CONTROPARTITA - La scelta di Inter e Sassuolo per sbloccare tutto è di non includere più l'attaccante Merola e il terzino Zappa nell'operazione, come previsto originariamente; i due talenti del settore giovanile nerazzurro possono così sfilarsi dal discorso e può rientrare nell'affare l'attaccante danese Jens Odgaard, classe '99, prodotto validissimo della Primavera. Richiesto anche dall'Atalanta, il Sassuolo ha incontrato il suo agente nella giornata di ieri e conta di averlo in cambio di Politano: ci sono da limare le valutazioni per arrivare a 25 milioni totali, Odgaard compreso. Le parti sono vicine e Politano stesso ha chiesto al presidente Squinzi di poter raggiungere Spalletti dopo aver dato l'anima per la salvezza quest'anno e per l'exploit del Sassuolo in passato, presto spera di essere a Milano per le firme. Sensazioni positive.



SITUAZIONE VRSALJKO - Intanto, a Milano è andato in scena nelle scorse ore anche un incontro tra il ds dell'Inter Piero Ausilio e il collega e amico dell'Atlético Madrid, Andrea Berta. L'Inter ha chiesto agli spagnoli Sime Vrsaljko: il terzino croato è un pallino di Ausilio da anni, l'idea è di provare a prenderlo in prestito con diritto di riscatto ma a queste condizioni l'Atlético non ha nessuna intenzione di cederlo. Muro altissimo e nessun accordo al momento, neanche un prestito molto oneroso basta a convincere i colchoneros, se ne riparlerà. Ma Vrsaljko è un obiettivo complicato, la caccia del terzino continua. Mentre l'Inter aspetta Politano...