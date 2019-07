Simone Verdi resti l'obiettivo numero del Torino per rinforzare il proprio reparto offensivo. Ma le difficoltà che i dirigenti granata stanno riscontrando nel portare a termine la trattativa potrebbero costringere il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava a ripiegare su altri obiettivi.



Tra le alternative c'è anche Matteo Politano dell'Inter. Per l'esterno offensivo nerazzurro Cairo non sembrerebbe intenzionato a offrire gli almeno 20 milioni di euro necessari per l'acquisto, il presidente granata preferirebbe avere il giocatore con la formula del prestito oneroso più il diritto o l'obbligo di riscatto a fine anno, in modo da dilazionare la spesa.