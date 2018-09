L'attaccante nerazzurro Matteo Politano ha dichiarato a Inter TV: "Era importante dare continuità alle due partite precedenti, anche perché la Fiorentina è in un ottimo momento e siamo stati bravi ad ottenere la vittoria. Ci stiamo dimostrando una squadra che non molla mai, neanche negli ultimi minuti. Dobbiamo continuare così per toglierci grandi soddisfazioni".



"Sono molto contento di come sta andando, ma ho molto da migliorare. Contro il Cagliari sarà complicato perché avremo pochi spazi e dovremo essere bravi a non concedere il contropiede. I tifosi sono una spinta in più, ci hanno aiutato tantissimo in questo inizio di stagione e continueranno di sicuro così".