Ospite del 'Junior TIM Cup' all'Oratorio S. Andrea di Sesto San Giovanni, l'attaccante dell'Inter, Matteo Politano, ha risposto ad alcune domande dei ragazzi presenti: "Giocare nell'Inter è un'emozione bellissima. Ho sempre sognato di arrivare a grandissimi livelli. Sono in una delle squadre più forti d'Europa. Esordio in Champions League? Momento bellissimo, è stata una grandissima emozione. Derby? All'andata abbiamo vinto. In partite come queste è sempre bello vincere. Fair play? Non deve mai mancare. Brutto vedere gente che perde la vita per una partita. Ragazzi come loro devono venire a divertirsi. In campo è importante avere rispetto dell'avversario".