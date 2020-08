Con l'eliminazione dalla Champions si è conclusa la stagione del. Una Coppa Italia conquistata da parte degli azzurri quest'anno che hanno avuto la svolta sia con l'arrivo diche con qualche innesto nel mese di gennaio. Tra questi c'èche ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram:"È difficile riassumere in poche parole questa stagione eterna e infinita che abbiamo vissuto. ma adesso che questa strana annata si è conclusa, mi ritaglio due minuti per ringraziarvi.Di gioire e festeggiare in un gruppo unito come non mai. Ora ricarichiamo le pile per tornare ancora più carichi con l'avvento della nuova stagione, perchéA presto".