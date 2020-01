Dopo anni di pausa, un nuovo scambio a Milano? Al Milan piace Politano, l'Inter cerca un centrocampista e un profilo alla Kessie, in alternativa a Vidal, primo obiettivo, è gradito. Per questo i cugini rossonerazzurri ne stanno parlando: contatti continui, una pista percorribile e non da escludere. Una pista che già altri, in passato, hanno calpestate. Tante, tantissime volte.



Sin dagli anni del Milan in B, con l'Inter che pesca Collovati, le due squadre si scambiano calciatori, con il picco raggiunto scavallati gli anni '90, con l'entrata nel nuovo millennio che ha portato un relativo traffico sul naviglio per passare dalla sponda nerazzurra a quella rossonera. Lasciando perdere gli scambi del settore giovanile, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata agli scambi di giocatori tra Milan e Inter. Niente passaggi senza contropartita: quindi non troverete Vieri, Muntari, Mancini e compagni. Solo scambi, un giocatore per un giocatore. Con una sola, piccola, eccezione: Andrea Pirlo. Perché il Milan lo ha pagato all'Inter, 35 miliardi di euro. Ma il cartellino di un giocatore del Milan, nella trattativa, ci è entrato... E, la storia recente, ha fatto sorridere più chi ha vestito la maglia rossonera che quella nerazzurra.



Umit-Simic

Collovati all'Inter per Canuti, Serena e Pasinato.