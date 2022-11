Polonia-Arabia Saudita (calcio d'inizio alle ore 14 italiane in diretta su Rai2 e RaiPlay) è una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo C ai Mondiali in Qatar. Si gioca all'Education City Stadium di Doha. All'esordio la Polonia ha pareggiato 0-0 con il Messico con un rigore sbagliato da Lewandowski, mentre a sorpresa l'Arabia Saudita ha battuto in rimonta l'Argentina di Messi.



PROBABILI FORMAZIONI



POLONIA (3-5-2): Szczesny; Kiwior, Glik, Bednarek; Cash, Bielik, Krychowiak, Zielinski, Bereszynski; Lewandowski, Milik. CT: Michniewicz.



ARABIA SAUDITA (4-5-1): Al Owais; Abdulhamid, Al Bulayhi, Al Tambakti, Al Ghannam; Al Brikan, Al Burayk, Al Malki, Kanno, S. Al Dawsari; Al Shehri. CT: Renard.



Arbitro: Wilton Sampaio, assistenti Bruno Boschilia e Bruno Pires, Kevin Ortega quarto uomo, Fischer al Var.