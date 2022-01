Dopo l'addio del portoghese Paulo Sousa voltato in Brasile sulla panchina del Flamengo, la Polonia è ancora alla ricerca di un nuovo commissario tecnico per la nazionale maggiore. Dopo il no di Fabio Cannavaro, secondo la Gazzetta dello Sport anche Andrea Pirlo è orientato a rifiutare la proposta.



In tal caso probabile la soluzione interna, con in gioco due ex ct: Adam Navalka, già qui fra il 2013 e il 2018 - eliminato al primo turno al Mondiale del 2018 ma fino ai quarti a Euro 2016 -, e Jerzy Brzeczek, in carica dopo e fino a un anno fa, qualificando la Polonia a Euro 2020.