Polonia-Estonia, formazioni ufficiali: ci sono Zielinski e Szczesny, Swiderski in coppia con Lewandowski

La Polonia affronta l'Estonia nel match valido per la semifinale degli spareggi di Euro 2024. La vincitrice affronterà la vincitrice di Galles-Finlandia per un posto agli Europei. Nelle formazioni ufficiali c'è tanta "Italia", con Dawidowicz, Zalewski, Szczesny e Zielinski dal primo minuto, oltre a Swiderski, neo acquisto del Verona, in coppia con Lewandowski.



Queste le formazioni ufficiali:



POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.



ESTONIA (3-4-2-1): Hein; Klavan, Tamm, Mets; Paskotsi, Kallatse, Soomets, Vetkal; Tamm, Palumets; Jurgens.