Polonia-Turchia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ultimo test amichevole perin vista di Euro 2024. Le due Nazionali si affrontano a Varsavia prima della partenza per la Germania, dove si svolgeranno gli Europei.I polacchi di Probierz, inseriti nel gruppo B con Olanda, Austria e Francia, debutteranno il 16 giugno 2024 contro la Polonia. I turchi di Montella, invece, sono nel gruppo F con Portogallo, Repubblica Ceca e Georgia, primo avversario il 18 giugno.Quando si gioca Polonia-Turchia e dove vederla? Tutte le informazioni.: Polonia-Turchia: 10 giugno 2024: 20.45

: Sky Sport Football (canale 203): SkyGo, NOW: Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Zielinski, Zalewski; Lewandowski, Urbanski.: Probierz.: Bayindir; Celik, Bardakci, Demiral, Muldur; Calhanoglu, Ayhan; Aydin, Yazici, Yildiz; Yilmaz.: Montella.- Polonia-Turchia si gioca al PGE Narodowy di Varsavia lunedì 10 giugno 2024. Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45.

- Polonia-Turchia sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, tramite abbonamento: la partita sarà trasmessa su Sky Sport Football (canale 203).- In streaming Polonia-Turchia sarà visibile su Sky Go (app senza costi per clienti Sky) e su NOW.- Il telecronista di Polonia-Turchia su Sky sarà Luca Mastrorilli.