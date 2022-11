Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, è stato protagonista nella vittoria della Polonia contro l'Arabia Saudita segnando il gol del vantaggio. Così ha commentato la sua gioia per il gol: "Felice del gol ma ancor di più di questa vittoria. Forse è il mio gol più importante con la nazionale. Segnare in una Coppa del Mondo è fantastico, ho lavorato a lungo per essere qui. Non c’è tempo per festeggiare, ora testa all’Argentina. Peccato non aver segnato di più oggi, poteva essere importante per il girone. Ma ci prendiamo tre punti e un’ottima prestazione, testa alla prossima. L'Arabia Saudita ci ha messo in difficoltà, sono un’ottima squadra."



TUTTO PER TUTTO - "Giocarci il passaggio del turno e il primo posto del girone con l’Argentina è fantastico. Sappiamo che sarà complicato ma abbiamo lavorato per questo e daremo il massimo".



SPALLETTI - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zielinski ha anche parlato del suo allenatore ci club: "Spalletti mi ha preparato per il Mondiale, sto andando bene al Napoli e lo stesso in nazionale. Segnare un gol al Mondiale è tanta roba".