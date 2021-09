Domenica scorsa, al campo sportivo “Carlo Castellani” di Montelupo Fiorentino, è stato presentato il libro, scritto dal nostroche ne è pure l’editore come titolare della Geo Edizioni. E' un'opera nata per celebrare i 90 anni di storia della società calcisticae che è stata presentata al pubblico con un anno di ritardo a causa della pandemia da Covid 19. Il libro non si ferma alla storia del Montelupo e alla sua celebrazione, ma vuol raccontare, come dice il titolo, il calcio a Montelupo. Perché in anni non troppo recenti esistevano numerose altre società calcistiche. Alberto Polverosi e Carlo Fontanelli hanno raccontato proprio questo, tutto il calcio, tutta la storia del calcio che si è susseguita a partire dal 1930 fino ad oggi nel paese di Montelupo Fiorentino, attraverso un libro di 400 pagine, ricco di fotografie, con 2.500 tabellini, oltre 70.000 nomi di tesserati (presidenti, dirigenti, allenatori e giocatori).: “Sebbene sia nato per sbaglio a Firenze in una clinica di Via Marconi, io sono orgogliosamente di Montelupo. Quando parlo delle mie origini non mi viene da dire che sono fiorentino, ma montelupino. Ho cominciato nel 1974 a Montelupo la mia carriera di giornalista sportivo con un pezzo scritto per La Nazione sulla partita Montelupo–Villafranca, finita 1 a 0. Nel corso della mia carriera ho sempre desiderato avere il tempo per realizzare un libro dedicato alla mia città e al suo calcio, un volume che ha avuto una lunga gestazione e che è un regalo a me stesso e un debito che saldo nei confronti di un paese che a me ha dato tanto. Un volume che difficilmente sarebbe stato possibile senza l’altro autore ed editore, che è Carlo Fontanelli: un appassionato che ha un archivio immenso di riviste e pubblicazioni dedicate allo sport con la mia stessa passione per il calcio”.