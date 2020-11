Nella mattinata di oggi si è avuta una, tragedia che due anni fa ha causato la morte di 43 persone. Sono stati, infatti,. Su tutti spicca il nome di. Insieme a lui sono stati fermati e posti agli arresti domiciliari il direttore delle operazioni,. Le accuse sono quelle di attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. Nello specifico è al centro dell'accusa l'utilizzo di alcune barriere fonoassorbenti risultate poi difettose. Come si legge nella nota della Guardia di Finanza, dalle indagini e dalle testimonianze sarebbe emersa la “consapevolezza della difettosità delle barriere e del potenziale pericolo per la sicurezza stradale”.Inoltre, in una intercettazione, uno degli indagati afferma che tali barriere non erano state incollate con una resina recante il marchio CE., eludendo in questo modo un loro obbligo e frodando così lo Stato. Non è tardata ad arrivare la risposta di Autostrade per l'Italia. La società si difende specificando che tutte le procedure di controllo e di sicurezza erano già state concordate in passato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sostenendo che tali barriere erano già state supervisionate e messe in sicurezza da chi di dovere. In più le personalità coinvolte che lavorano attualmente in azienda, sempre secondo Aspi, erano già state sospese.La società per azioni che a sua volta controlla Autostrade, Atlantia, ha iniziato, infatti, a perdere in Borsa ed è entrata in asta di volatilità. L'auspicio da ora in avanti è quello di vederci sempre più chiaro in questa storia e, soprattutto, che chi ha contravvenuto a degli obblighi mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini paghi.