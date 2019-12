Il difensore del Pordenone Alberto Barison parla a Dazn dopo la vittoria sul Crotone: "Sapevamo di dover fare una grande prova difensiva, siamo riusciti a fare ciò che chiedeva il mister e devo fare i complimenti ai miei compagni, perché per giocare bene in difesa bisogna stare tutti attenti. Il Crotone ambisce a posizioni alte, c'era bisogno di una grande prova e siamo riusciti a portare a casa tre punti importantissimi. Vittorie in casa? Cerchiamo di dare il massimo sempre, oggi ci siamo riusciti e il gruppo è la nostra arma in più. Obiettivi? Pensiamo partita per partita e proviamo a portare a casa il massimo risultato ogni turno, poi quello che viene è tanto di guadagnato. È un campionato equilibratissimo, dobbiamo migliorare in trasferta".