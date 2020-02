Pordenone-Chievo 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 12' Garritano



Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Vogliacco, Camporese, Bassoli, De Agostini; Burrai, Gavazzi, Pobega; Tremolada (46' Bocalon); Strizzolo (69' Candellone), Ciurria (64' Chiaretti). All. Tesser.



Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Frey, Väisänen, Renzetti, Leverbe; Segre, Obi (73' Zuelli), Garritano; Giaccherini (68' Vignato); Djordjevic, Meggiorini (84' Ceter). All. Marcolini.



Arbitro: Ghersini di Genova



Ammoniti: 28' Strizzolo (P), 33' Obi (C), 49' Frey (C), 60' Väisänen (C), 84' Pobega (P), 92' Djordjevic (C)