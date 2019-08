Tommaso Pobega, centrocampista del Pordenone in prestito dal Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Al Milan ci penso, magari per il futuro. Spero che anche a Gattuso faccia piacere".



SUL PORDENONE - "Mi piace accompagnare l’azione offensiva e farmi trovare pronto in area, poi serve un po’ di fortuna altrimenti non si segna. Da piccolo ammiravo Schweinsteiger, era il mio idolo. Quest’anno affrontiamo ogni partita con lo spirito giusto con l’obiettivo salvezza. Poi vedremo se ci sarà modo di migliorarci via via".