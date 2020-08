Dopo cinque stagioni da trascinatore e punto di riferimento ci salutiamo.



Un percorso storico, vincente e ricco di soddisfazioni in campo e fuori https://t.co/wvfhRIyWlc



GRAZIE MICHELE #DeAgostini #ForzaRamarri pic.twitter.com/C55TCBbqZo — Pordenone Calcio (@PordenoneCalcio) August 29, 2020

, il comunicato del club neroverde:Michele De Agostini, in scadenza di contratto, non farà parte della rosa del Pordenone 2020/2021.Il difensore è stato un trascinatore e un punto di riferimento nelle ultime storiche annate neroverdi. In cinque stagioni ha vestito la nostra maglia 170 volte, fra Serie C (vittoria di campionato e Supercoppa, tre playoff e l’esperienza in Tim Cup) e Serie B, fino alla semifinale playoff.Un percorso importante, vincente e ricco di soddisfazioni in campo e fuori.Dal presidente Mauro Lovisa e tutta la società… GRAZIE MICHELE!