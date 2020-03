Il calendario della Serie A si piega al Coronavirus. Tra una polemica e l'altra, la sfida al virus che sta spaventando il mondo si gioca anche nel campionato di calcio, come abbiamo visto. Porte chiuse, porte aperte, rinvii, ormai la confusione è compagna fedele di ogni giornata sportiva e non: l'ultima possibilità, promossa dal Governo, prevederebbe infatti la sospensione per trenta giorni per il pubblico, in tutta Italia. Così, la Juventus ripartirebbe nel week-end con la sfida all'Inter in uno Stadium desolato.