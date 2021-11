Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: “Io di solito non cambio per assenza di un giocatore. Abbiamo tolto al Milan quello che tanto ama fare, la Roma si è sentita a disagio a dare l’iniziativa. Sono forti sugli esterni, portano tante persone all’interno: più lontani stanno dalla nostra porta, meglio è. Di solito non cambio i principi della mia squadra, ho cambiato col City ma non è normale. Non dico altro”.



LA PARTITA - “Partita della vita per il Milan? Le partite riguardano sempre la vita, sempre la gioia. Dobbiamo essere emotivamente intelligenti. I primi 15/20 minuti sono sempre più difficili. Dobbiamo entrare più forti di loro, più aggressivi, fermando il gioco quando è necessario”.



I SINGOLI - “Brahim Diaz è un 10 puro che sfrutta lo spazio tra le linee: può dare qualcosa in più alla squadra. Kessie è l’uomo più fisico del centrocampo, dona un forte equilibrio. Theo offensivamente, negli scambi con Rafa Leao, è molto interessante”.