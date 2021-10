Sergio, allenatore del, parla alla vigilia della sfidacontro il: "Speriamo di fare una buona partita, e un buon risultato. È una serata molto importante, decisiva per il passaggio del turno nella fase a gironi. Affrontiamo un avversario che è uno dei club più titolati al mondo, puntiamo a vincere"." Credo che tutta la squadra si esalti all'aumentare del livello di gioco. È l'occasione di mettere in campo quello che abbiamo preparato nel lavoro settimanale. La cosa che conta è l'identità: si può vincere o no, ma conta l'identità"."Da ogni partita si impara. In partita si possono fare cose buone e meno buone, a questo livello ovviamente affrontiamo avversari che non ti perdonano il minimo errore".- "Molto forte, in campionato non ha perso e ha giocato già contro squadre forti come Juventus, Atalanta, Lazio. È una squadra fortissima, poteva vincere sia contro il Liverpool che contro l'Atletico Madrid. Non credo che le assenze possano stravolgere la sua dinamica di gioco, ha giovani di grandissima qualità. Però torno lì: conta la nostra identità, indipendentemente dall'avversario che troviamo davanti a noi".- "Non lo so se giocherà o meno, quello che so è che affrontiamo una squadra non è formata soltanto da un giocatore. Ovviamente conosciamo le caratteristiche di Zlatan, è poderoso, ha qualità fisiche e tecniche fuori dalla media. Credo comunque che sia uno dei migliori giocatori al mondo".