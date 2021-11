Sergio Conceicao, allenatore del Porto, parla ad Amazon Prime Video nel post partita di Milan-Porto 1-1: "Abbiamo fatto due belle partite, anche se oggi è mancata un po' di efficacia a livello offensivo: abbiamo avuto opportunità per vincere con un risultato diverso a Porto e per vincere oggi. Abbiamo giocato una grandissima partita con una pressione altissima, in modo da non far giocare i centrocampisti rossoneri. E da una di queste azioni è arrivato il gol. Nel primo tempo il Milan ha creato poco, perché siamo riusciti a bloccarlo dove era importante. Nel secondo tempo siamo calati un po', ma con la traversa potevamo fare lo 0-2".