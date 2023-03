Ha lasciato il cambio imbestialito tra le proteste. E Sergio Conceicao si è presentato con lo stesso atteggiamento pure davanti ai media in conferenza stampa: "Sento una forte ingiustizia - ha esordito il tecnico del Porto. E credo sia normale rimanere delusi dopo un'eliminazione come questa. Siamo stati superiori all'Inter, ci sono mancati i piccoli dettagli. Il mio è un misto di orgoglio e grande frustrazione".



"Pepe ha fatto di tutto per esserci, ma aveva una lesione. L'Inter è una squadra con grandi giocatori, il lavoro di Inzaghi è stato importante. Oggi però noi gli siamo stati superiori" ha concluso l'ex nerazzurro Conceicao.