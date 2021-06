Pinto da Costa, presidente del Porto, dopo il rinnovo dell'allenatore Conceicao fa ironia sull'approdo poi sventato del tecnico in Italia: "E' con enorme gioia che suggelliamo questo nuovo contratto. Fino a cinque minuti prima che fosse annunciato il prolungamento in tv si diceva che andare avanti con Sergio sarebbe stato molto difficile. E' stato un bene che non aveva già firmato, così Sergio ha avuto modo di conoscere l'Europa. Era a Napoli, Roma, Siviglia, Madrid... a firmare contratti".