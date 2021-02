Porto-Juventus si gioca in campo ma anche sul mercato., che domani sera saranno osservati speciali da parte di Fabio Paratici e il suo staff. La Juventus aveva già puntato gli occhi sul Porto in estate, quando stava pensando al classe 2002per rinforzare l'attacco. Un'idea nata con la regia di Jorge Mendes agente di Cristiano Ronaldo che ha ottimi rapporti con la Juve e avrebbe fatto da intermediario dell'operazione. Alla fine però non se n'è fatto nulla e Silva si è andato al Wolverhampton per 40 milioni (affare guidato sempre da Mendes, che ai Wolves è di casa). Dal passato al presente, nella nostra gallery tutti i talenti del Porto nel mirino della Juventus.