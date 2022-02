Per Porto-Lazio la carta jolly di Sarri potrebbe avere il volto di Jovane Cabral. Il capoverdiano arrivato sul gong del mercato di gennaio non è ancora al 100% della forma, ma a partita in corso il mister potrebbe regalargli una possibilità. L'ala ex Sporting conosce bene gli avversari e sa come far loro male, visto che l'anno scorso ha deciso con una doppietta la semifinale della Taça de Portugal proprio contro i dragoni.