Mehdi Taremi si è messo in evidenza ai Mondiali con l'Iran attirando ulteriori pretendenti, se le prestazioni con il Porto non fossero bastate. Il giocatore è in scadenza a giugno 2024, ma come riporta O Jogo, il club portoghese non vuole privarsi di lui. La priorità è quella di rinnovare il suo contratto. Su di lui nei mesi scorsi si era registrato l'interesse di Milan, Chelsea e Arsenal.