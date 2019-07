@IkerCasillas fará parte do staff diretivo da equipa de futebol, enquanto recupera do problema de saúde.

"Vou fazer a ligação entre a equipa e o clube." "Que todos juntos possamos fazer uma grande época"

Ilha annunciato oggi i componenti dello staff tecnico e direttivo per la prossima stagione e fra i componenti dell'organigramma c'è ancheIl portiere spagnolo non scenderà più in campo come giocatore finché non avrà recuperato al 100% dal suo problema cardiaco. Il ritiro è sempre più vicino?