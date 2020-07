Il presidente del Benfica, Luis Filipe Vieira, la società che gestisce il club e quello che possiede lo stadio sono stati incriminati dalla giustizia portoghese per evasione fiscale. Secondo il quotidiano 'A Bola', il caso riguarda pagamenti per un importo di 1,8 milioni di euro nel 2018 a un fornitore di servizi informatici per lavori mai effettuati. Sempre secondo la stampa portoghese, Luis Filipe Vieira è stato ascoltato dalla giustizia martedì mattina. La Procura ha confermato l'esistenza di un'indagine relativa a fatti che possono costituire un reato di frode fiscale, mentre fonti della magistratura hanno rivelato che l'accusa coinvolge una persona e due società.