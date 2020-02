Nuovo episodio di razzismo nel calcio europeo e a farne le spese è stato l'attaccante del Porto Moussa Marega. Bersagliato ripetutamente nel corso della partita contro il Vitoria Guimararaes, il giocatore franco-maliano ha risposto con i pollici versi e ha deciso di abbandonare il campo, nonostante i tentativi dei compagni e del tecnico Sergio Conceiçao di farlo desistere.





Another day in football, another racism incident. Porto striker Marega walks off the pitch after Vitoria Guimarães fans racially abused him.



So sad to see stuff like this still happen, so many dumb people in this world. Disgusting. pic.twitter.com/xQ48OKMBl2