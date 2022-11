La prima del Portogallo ai Mondiali in Qatar e la prima di Cristiano Ronaldo da svincolato. Il Ghana proverà a rovinare i piani dei lusitani con la forza e la qualità dei suoi interpreti: gli africani si affidano aI fratelli Ayew e a Inaki Williams, mentre l'obiettivo del Milan, Kudus, sarà arretrato a centrocampo al fianco di Partey. Più complicate le scelte di Fernando Santos che non si è nascosto e ha detto di puntare a vincere il torneo. In porta Diogo Costa potrebbe essere preferito a Rui Patricio, al fianco di Cristiano Ronaldo dovrebbe trovare spazio Rafael Leao. Valida per il gruppo H, la partita scatta alle 17:00 al Ras Abu Aboud Stadium di Doha. Sarà in diretta TV su Rai 2 e in diretta streaming su RaiPlay





Le probabili formazioni:



PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Ct. Santos



GHANA (4-2-3-1): Ati Zigi; Odoi, Djiku, Amartey, Mensah; Partey, Owusu; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; Williams. Ct. Addo