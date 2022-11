Nella seconda partita di oggi si sfidano l'Uruguay e la Corea del Sud. Le due squadre sono state inserite nel gruppo H, insieme a Portogallo e Ghana, e promettono di dare spettacolo in una sfida molto equilibrata. La squadra di Alonso, che ha preso il posto del Maestro Tabarez, si affida a un mix tra la vecchia guardia composta dai vari Godin e Suarez, e le nuove leve, tra cui Valverde e Nunez. Gli asiatici vogliono ripetere l'exploit del Giappone e contano su due stelle di prima grandezza, come Son e Kim. Calcio d'inizio alle 14 all'Education City Stadium di Al Rayyan, la gara sarà trasmessa in esclusiva tv su Rai 2 (anche sul canale 101 Rai 4K per chi dispone di una tv abilitata) e in streaming su RaiPlay.



Le probabili formazioni:



URUGUAY (4-4-2): Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta; Suarez, Nunez. Ct: Diego Alonso.



COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kwon Kyung-won, Kim Jin-su; Hwang In-beom, Jeong Woo-yeong; Hwang Hee-chan; Lee Jae-sung, Son Heung-min; Hwang Ui-jo. Ct: Bento.



ARBITRO: Turpin (Francia)