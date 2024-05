Portogallo, i verdetti dopo l'ultima giornata: festeggia lo Sporting. Porto a fatica, bene il Boavista

Tempo di verdetti anche indove si è chiusa la Liga Portugal. L'ultimo turno è andato in scena nella serata di ieri e, dopo le retrocessioni di, è ufficiale che al playout ci andrà il. Si salva ilche pareggia con un rigore al 101' e, pur essendo a pari punti, rimane nel massimo campionato portoghese grazie alla migliore differenza reti,Tre punti pesantissimi invece per ilche batte per 1-0 nel finale ile si prende ilPer i Dragoes ora il riassetto del club sotto Villas Boas con l'incognita. Pareggia nell'ultima giornata il, vince, trionfa e festeggia lo. Di seguito la classifica finale del campionato.

Sporting CP 90 (campione di Portogallo)Benfica 80 (ai preliminari di Champions League)Porto 72 (ai gironi di Europa League)Braga 68 (ai preliminari di Europa League)Guimaraes 63 (in Conference League)Moreirense 55Arouca 46Famalicao 42Farense 37Rio Ave 37Gil Vicente 36Casa Pia 38Estoril 33Estrela 33Boavista 32Portimonense 32 (al playout)Vizela 25 (retrocesso)Chaves 23 (retrocesso)