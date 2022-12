Fernando Santos, ai microfoni di RTP, ha parlato così del trionfo del Portogallo contro la Svizzera: “Abbiamo fatto una grande partita, i giocatori meritano le congratulazioni. Ora dobbiamo stare con i piedi per terra. È stato fantastico ma mancano tre partite e ne abbiamo un’altra fra quattro giorni”.



Sull’esclusione di Ronaldo: “Cercavo qualcosa di diverso nel gioco. Anche tra Dalot e Cancelo ho fatto lo stesso. Non c’è alcun tipo di problema tra me e Ronaldo. Ho già risposto a questa domanda. Siamo amici da anni e lui ha dato l’esempio di un vero capitano. Poi non dirò se giocherà o meno nella prossima partita.”.



E sul Marocco: “Non vale la pena fra pronostici. Ricordo bene le difficoltà che abbiamo avuto in Russia contro di loro. Sarà dura”.