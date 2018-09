Dopo il pareggio contro la Polonia, l'Italia vuole i tre punti col Portogallo, in Nations League. Roberto Mancini ha scelto i convocati per la sfida di questa sera. In tribuna vanno Cragno, Biraghi, Rugani, Zappacosta, Pellegrini, Zaniolo e Balotelli. Questo l’elenco degli azzurri convocati dal commissario tecnico: Sirigu, Perin, Donnarumma; Emerson Palmieri, Chiellini, Criscito, Romagnoli, Caldara, Lazzari, Bonucci; Jorginho, Bonaventura, Benassi, Gagliardini, Bernardeschi, Barella, Cristante; Zaza, Belotti, Insigne, Berardi, Chiesa, Immobile. Previste dunque novità di formazione per Mancini: in attacco troverà sicuramente spazio Chiesa, al suo fianco dovrebbe giocare Immobile.



PORTOGALLO-ITALIA, PROBABILI FORMAZIONI:



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Lazzari, Bonucci, Chiellini, Criscito; Gagliardini, Jorginho, Benassi; Chiesa, Immobile, Bonaventura.



PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Neto, Gurreiro; Sanches, Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Andrè Silva, Guedes.



DOVE VEDERLA IN TV: Portogallo-Italia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno alle 20.45 e sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.