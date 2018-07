Joao Mario, centrocampista offensivo di Inter e Portogallo, parla al ritorno in patria dopo l'eliminazione Mondiale per mano dell'Uruguay: "Questa è la dimostrazione che questo popolo è molto legato alla Nazionale. Abbiamo fatto del nostro meglio, sono contento che la gente ci mostri questa solidarietà. Abbiamo avvicinato le persone, sono molto orgoglioso del lavoro fatto. Il Mondiale poi è un torneo duro, abbiamo visto come sia stata eliminata anche la Spagna. In futuro farò di tutto per poter essere ancora convocato".