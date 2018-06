Dopo lo show contro la Spagna, con quel rocambolesco 3-3 nell'infinito derby contro la Roja, Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo tornano in campo alle 14 nella seconda giornata del Gruppo B. Di fronte a CR7 e compagni il Marocco di Medhi Benatia, ko nella prima sfida contro l'Iran, capolista a sorpresa. E' il secondo scontro in assoluto tra Portogallo e Marocco, visto che l'unico precedente risale al 1986, quando i marocchini sconfissero i portoghesi per 3-1 nel Mondiale messicano.



Squadra non semplice da affrontare quella allenata da Hervé Renard: nelle ultime 20 partite non ha subito più di un gol (l'ultima volta lo scorso maggio, contro l'Olanda) e, prima del ko contro l'Iran, aveva una sequenza di imbattibilità di 18 partite in tutte le competizioni. Una sfida da non sbagliare per entrambe: da una parte la solidità del Marocco, dall'altra la fantasia del Portogallo. E di Ronaldo, arrivato a 84 gol in 151 presenze con la maglia della propria nazionale, miglior marcatore di tutti i tempi.