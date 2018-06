Nella stessa era, sullo stesso prato, nello stesso campionato, con lo stesso pallone. Un duello che, nella storia del calcio, non si era mai visto prima. Ma mai, proprio mai. Un continuo inseguirsi, stuzzicarsi, affrontarsi, infrangere record e provocarsi, seppur con esultanze criptiche. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, la Pulce e CR7, il talento fatto 10 e la macchina perfetta, la classe e la professionalità. Il più classico de "gli opposti che si attraggono", legati dal campionato spagnolo e dalla Champions, certo, ma anche dal continuo misurarsi con "quell'altro". Un confronto che, alla lunga, sembra divorare uno, il diez argentino, ed esaltare l'altro, il sete di Madeira.



Nella storia del calcio un duello unico: Maradona e Pelè sono lontani nel tempo, vengono sovrapposti nel tempo. Qui no. Qui ci si sfida almeno due volte l'anno, in un duello che è entrato nella storia dello sport generale. E partendo da qua, dai capitano di Argentina e Brasile, dai simboli di Barcellona e Real, dedichiamo la Classifica di CM ai 10 duelli nello sport. Si sono scelti 9 sport per 10 duelli: boxe, basket, pattinaggio su ghiaccio (storia unica e incredibile), Formula 1, moto, calcio, sci, ciclismo e il tennis. Due volte. Perché? E' lo sport individualistico per eccellenza.



Da Ronaldo-Messi a Bird-Magic, che ha segnato la rinascita, e allo stesso tempo, l'esplosione della NBA con la solidità Celtics e lo Show Time Lakers; da Thoeni a Stenmark (il più forte di sempre) nello sci a Federer e Nadal, rivali gentiluomini nel tennis moderno. Con la storia, da brividi, di due pattinatrici americane, un agguato in allenamento e la confessione a mesi di distanza. Rivalità sane e altre no, alcune che aiutano a crescere e una che, invece, lascia a desiderare...



@AngeTaglieri88