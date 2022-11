I Mondiali di Nuno Mendes sono finiti negli ultimi minuti del primo tempo della gara contro l'Uruguay. Il terzino del Psg si è infortunato alla coscia, è stato sostituito da Guerreiro e dopo aver effettuato esami specifici lo staff del Portogallo ha confermato che il giocatore non sarà a disposizione dell'allenatore per il resto del torneo.



LA SITUAZIONE DEL GIRONE - Già sicuri della qualificazione agli ottavi di finale, Ronaldo e compagni sono a punteggio pieno nel gruppo H con due vittorie contro Ghana e Uruguay nelle prime due giornate. Venerdì 2 il Portogallo affronterà la Corea del Sud per consolidare il primo posto e andare al turno successivo da primi del girone.