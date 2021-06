José Mourinho, allenatore della Roma, ora commentatore per i media inglesi di Euro2020, critica Bruno Fernandes, trequartista del Portogallo e del Manchester United: "Il Portogallo al suo più alto livello può battere chiunque. Ma c'è bisogno di giocare con undici giocatori e in queste due partite Bruno Fernandes era in campo ma non per giocare. Io spero che lui possa tornare contro la Francia, perché è un giocatore con un potenziale incredibile. Può fare assist, può segnare. Può ottenere rigori e segnare, così anche su punizione. Ha tanto da dare, ma non lo ha fatto in queste due partite".