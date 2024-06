Portogallo, Pepe: "Non meritavamo di soffrire così, alla fine..."

Getty Images

, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro la Repubblica Ceca all'esordio agli Europei: "Serata difficile, abbiamo lavorato tanto e non meritavamo di soffrire così. Abbiamo comandato la partita per larghi tratti e abbiamo mantenuto la calma una volta passati in svantaggio. Siamo rimasti tranquilli, abbiamo qualità e alla fine abbiamo vinto. Giocare contro una squadra che si difende così bene è stato difficile. Abbiamo provato tante soluzioni ma i nostri avversari sono stati bravi. Alla fine però è andata bene così".

PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa; Dalot (63' Inacio), Pepe, Ruben Dias; Joao Cancelo (90' Semedo), Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha (89' Pedro Neto), Nuno Mendes (89' Conceição); Cristiano Ronaldo, Leao (63' Diogo Jota). Ct. Martinez.REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Holes (93' Chory), Hranac, Krejci; Coufal, Sulc (78' Sevcik), Soucek, Provod (78' Barak), Doudera; Kuchta (60' Lingr), Schick (60' Chytil). Ct. Hasek.Reti: 62' Provod (RC), 70' aut. Hranac (P), 92' Conceição (P)Ammoniti: Leao (P), Schick (RC), Conceição (P)