Dal Portogallo spunta un clamoroso retroscena che riguarda il Milan e... l'Inter: secondo quanto rivelato da Record infatti, il centrocampista Ramires era un obiettivo last minute dei rossoneri, ma lo Jiangsu Suning per non fare un torto ai nerazzurri, diretti concorrenti del Diavolo e società sorella del club cinese, ha chiuso alla possibilità di un ritorno in italia per il brasiliano. Ora per Ramires si aprono le porte del Benfica, che può chiudere l'affare nei prossimi giorni.