Il giorno dopo la qualificazione del Portogallo ai quarti del Mondiale, Cristiano Ronaldo non si è allenato con il resto della squadra. Ieri hanno fatto discutere le scelte di Santos che l'ha lasciato in panchina fino al 75', e oggi, secondo quanto riporta RMC Sport, non ha lavorato in gruppo nonostante dal Portogallo fanno sapere che non ha nessun problema fisico.



NEI QUARTI - Ieri il ct l'ha lasciato fuori per scelta tecnica spiegando il motivo nel post partita: "Cercavo qualcosa di diverso, non c’è alcun tipo di problema tra me e Ronaldo. Siamo amici da anni e lui ha dato l’esempio di un vero capitano. Se giocherà nella prossima partita? No, non ve lo dirò". Sabato alle 16 il Portogallo affronterà il Marocco nei quarti di finale, Santos ha già dimostrato di poter fare a meno di Ronaldo e non è escluso che l'attaccante venga lasciato ancora fuori.