Gary Neville torna a parlare di Cristiano Ronaldo. Ai microfoni di ITV, l’ex giocatore dei Red Devils si è così espresso sull’attuale situazione del fuoriclasse portoghese: "Quando è stato Ten Hag a metterlo in panchina si diceva che il tecnico dello United volesse sminuire l'autorità di Ronaldo. Oggi però lo fa anche Fernando Santos con il quale ha avuto un rapporto incredibile per otto anni. Cristiano ha bisogno di sentirsi dire la verità, ha bisogno di sentirsi dire che quello che sta facendo nella fase finale della sua carriera è fuori luogo. Non mi stupirei se entrasse e segnasse il gol della vittoria ma il suo ritmo in campo, il suo costante cattivo umore sono cose che devono finire. Non gli si addicono per niente. Siamo sicuri che a sbagliare fosse l'allenatore della Juventus prima? E poi quello dello United? E ora anche quello del Portogallo? La sua eredità è già scritta, sarà per sempre uno dei migliori di tutti i tempi".