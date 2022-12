Prima le voci della rottura coi compagni, poi le critiche al ct Fernando Santos ora anche i tifosi del Portogallo. Cristiano Ronaldo è stato scaricato anche dai suoi supporter più fedeli, quelli che lo idolatrano fin dagli esordi, quelli per cui con la maglietta portoghese addosso, era fino a ieri intoccabile. Lo riporta A Bola che certifica come anche per il popolo lusitano, Ronaldo e i suoi atteggiamenti da superstar non sono più graditi e incidono negativamente sullo spogliatoio.