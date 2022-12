Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale dei Mondiali in Qatar contro il Marocco e si è concentrato sull'esclusione di Cristiano Ronaldo dall'undici titolare nell'ottavo contro la Corea del Sud: "Di solito le formazioni le annuncio ai giocatori solo allo stadio, prima della partita. Ho sempre fatto così, ma questa volta ho parlato prima con Ronaldo. E' il capitano della squadra, è qualcuno che ha dato tanto e dovevo avere quel faccia a faccia con lui. E' successo il giorno prima della partita a pranzo, nel mio ufficio. Non avevo mai parlato con Ronaldo prima da solo. Ho detto: 'Cristiano, non ti farò partire titolare, ma penso che sarai comunque molto importante durante la partita'. Era soddisfatto? chiaramente no, ha sempre giocato titolare ed è normale. Ma è stata una conversazione normale e rilassata. Non mi ha mai detto, in nessun momento di voler lasciare la Nazionale. È ormai diventata una moda attaccare Ronaldo. Eppure lui era quello che tifava più di tutti in panchina, ha esultato per tutti i gol, lasciate in pace Ronaldo".



MAROCCO - "Sono una squadra molto ben organizzata, con talento, hanno creatività e sono molto forti a livello collettivo. Sarà molto difficile per noi, ma sarà molto difficile anche per il Marocco".