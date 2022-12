Louis Van Gaal nuovo commissario tecnico del Portogallo? Dopo aver guidato l’Olanda ai Mondiali in Qatar, l’ex CT degli Oranje non sembra escludere una nuova avventura: "Sono di nuovo in pensione ma ascolterò la proposta se dovessero chiamarmi. Di più non posso dire", ha dichiarato l'allenatore durante un evento tenutosi nella città di Amersfoort.